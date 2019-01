Il prof contro Luxuria: "Basta pervertiti in tv". L'ex deputata: "Non deve più insegnare"

"Firmiamo in massa! Basta con il plagio delle menti dei bambini ad opera dei pervertiti sulla tv di Stato". Così scrive sulla sua pagina facebook Andrea Del Ponte, insegnante di greco e latino al liceo d'Oria di Genova, invitando i suoi follower a firmare una petizione per chiudere il programma 'Alla Lavagna', la trasmissione di RaiTre in cui personaggi famosi del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo, si sottopongono alle impertinenti domande di una classe di agguerritissimi bambini, tra i 9 e i 12 anni.

E sabato scorso è stato il turno di Luxuria, ex parlamentare di Rifondazione Comunista. L'ex deputata ha raccontato agli studenti il suo passato e i turbamenti giovanili per la propria sessualità ma, come lei stessa ha precisato, "non ho fatto alcuna lezione su come si diventa trans perché anzi ho cercato di spiegare che si nasce gay o trans".

Ma nonostante tutto c'è chi ha voluto polemizzare ugualmente. E tra i detrattori c'è anche Andrea Del Ponte, che già in passato si era mostrato ben poco indulgente verso gli omosessuali. Raggiunta da Repubblica, Luxuria si è detta "amareggiata" e "spaventata" perchè "penso che questo docente sia un vero pericolo. Non voglio immaginare cosa potrebbe provare un adolescente gay nella sua classe dopo aver letto le sue considerazioni sui social. Anzi lo so: cercherebbe di nascondersi, di annullarsi per il timore di essere scoperto".

L'ex deputata ha aggiunto che l'atteggiamento del docente è "contrario alla morale, alla didattica e al rispetto" e per questo Del Ponte "andrebbe allontanato dall’insegnamento".