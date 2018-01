Il prof che aveva una relazione con la fidanzatina 15enne del figlio

La loro storia andava avanti da mesi. Una relazione, quella tra un docente di un istituto superiore del riminese e una studentessa 15enne, balzata agli onori della cronaca dopo che, in maniera virale, sono emersi i file audio piccanti che i due si scambiavano. Una vicenda che ha messo in subbuglio l'intera scuola e che, a macchia d'olio, si è diffusa in ogni angolo della provincia di Rimini ma che, da diversi giorni, già si sussurrava tra i corridoi.

Come scrive Tommaso Torri su RiminiToday, a rendere più piccante la storia, con la minorenne che si è detta innamorata del maturo docente, non sono solo i messaggi hot dell'uomo che, senza lasciare spazio all'immaginazione, descriveva miuziosamente le pratiche sessuali che avrebbe voluto ricevere dalla ragazzina ma anche il fatto che, la 15enne, era stata la fidanzatina del figlio del professore. Un intreccio di legami che, fino alla scorsa settimana, era solamente un petegolezzo montato poi in scandalo con la diffusione delle chat a luci rosse. E' bastata una piccola crepa per far crollare l'intera diga e, sui cellulari degli adolescenti, sono iniziati a circolare i file audio.

Secondo quanto emerso, tuttavia, non si tratterebbe di chet rubate ma sarebbe stata la stessa minorenne, confidandosi con un'amica, a farle sentire i whatsapp inviatigli dal docente. E' iniziato così la condivisione a macchia di leopardo che, dall'istituto superiore, si è poi diffusa anche nelle altre scuole fino a quando gli audio sono arrivati anche sui telefonini dei genitori, almeno due quelli già acquisiti dagli inquirenti, che li hanno poi portati all'attenzione del preside dell'istituto. Da qui è partita la segnalazione alle forze dell'ordine che, da martedì, stanno cercando di ricostruire l'intera vicenda.