Professore toccava le alunne in classe: condannato a due anni

Un professore di 51 anni, Beniamino Santoro, è stato condannato a due anni di reclusione e 5mila euro di multa per aver molestato tre alunne dell'istituto tecnico commerciale Olivelli di Darfo Boario Terme, nel Bresciano.

I fatti risalgono al 2015, le ragazze avevano tra i 15 e 16 anni: Santoro venne chiamato all'Olivelli con un contratto di un anno per insegnare Alimentazione. Col tempo però a scuola giravano strane voci, poi confermate dalle tre alunne che sarebbero state molestate.

Il professore le avvicinava alla cattedra per interrogarle, per confermare un voto, e ne approfittava per allungare la mani. L'avrebbe fatto più volte, e senza preoccuparsi degli altri studenti che in classe potevano accorgersene benissimo.

Professore toccava le ragazze in classe, le indagini

La storia non è durata molto, ma abbastanza per far scattare le indagini: pare che le ragazze si siano confidate prima con amiche e compagni di scuola, e poi con la dirigenza scolastica. Una volta appurato che qualcosa poteva essere successo, il professor Santoro venne immediatamente sospeso, e successivamente indagato con l'accusa di violenza sessuale.

Le studentesse coinvolte nella brutta vicenda sono state convinte a raccontare tutto nei dettagli anche grazie al supporto di uno psicologo.