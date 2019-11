Proposta di matrimonio sulla tavola da surf: l'anello cade in acqua, ma c'è il lieto fine 

Qual è per un appassionato di surf il modo migliore per chiedere la mano della propria amata? Ovviamente su una tavola, mentre si è in equilibrio sulle onde dell'oceano. L'originale proposta di matrimonio arriva dalle Hawaii, dove Chris Garth, durante una surfata insieme alla sua fidanzata Lauren Oiye, all'improvviso si è inginocchiato sulla tavola ed ha tirato fuori un piccolo scrigno, con al suo interno l'anello.

Come racconta Hawaii News Now, la scena ha stata immortalata da diversi fotografi e curiosi, anche se non tutto è andato per il filo giusto. Per colpa del precario equilibrio Chris ha fatto cadere l'anello nelle acque dell'oceano, appena in tempo per sentire il “sì” della sua Lauren.

Per fortuna il ragazzo era stato previdente ed aveva fatto preparare un anello di riserva: mettendo in conto che sarebbe potuto succedere proprio questo, il giovane aveva lasciato l'anello vero sulla spiaggia a Queen’s Beach a Waikiki, dove i due si erano incontrati due anni prima, portando tra le onde una copia.