"Mi vuoi sposare?": la dolcissima proposta di matrimonio del pompiere alla crocerossina

Una proposta di matrimonio in grande stile quella organizzata da un caposquadra volontario dei Vigili del Fuoco nella caserma di Arco (Trento). Con l'aiuto di due pompieri, il 26enne Francesco ha fatto strotolare da una autogru con due vigili del fuoco che si calano in corda uno striscione di dieci metri con la scritta: "Mi vuoi sposare?".

Destinataria Elisa, 21enne studentessa di infermieristica al terzo anno e volontaria della Croce Rossa del Gruppo Basso del Comitato di Trento. I due si sono conosciuti proprio nella caserma di Arco.

“Per me è stata un’emozione grandissima – racconta Elisa – parlavamo di matrimonio ma non mi aspettavo assolutamente una proposta del genere”. Perché Francesco ha organizzato tutto nel dettaglio senza destare il minimo sospetto nella sua fidanzata. “Quel giorno eravamo entrambi impegnati nell’attività di volontariato, io prestavo servizio sanitario in ambulanza, lui in caserma e, fra un intervento e l’altro, mi ha chiesto di passare al volo per un caffè. Così appena ho avuto qualche minuto libero ci sono andata e poi la sorpresa. È stato bello vedere anche la collaborazione di tutti gli altri volontari dei Vigili del Fuoco, senza di loro non sarebbe stato possibile”.

“Ci siamo conosciuti durante una esercitazione in cui veniva riprodotto lo scenario dopo il crollo di un edificio: lui soccorritore, io simulatrice CRI”, racconta poi Elisa. “Finito l’addestramento stavo per tornare a casa con la mia bicicletta quando Francesco si è accorto delle ruote a terra e subito si è messo alla ricerca di una pompa per gonfiarle”. Per questo nell’enorme striscione, dopo le due opzioni “Sì” “No” c’è il disegno stilizzato di una bici. Ovviamente la sua risposta è stata "sì".