Amore ad alta quota, proposta in volo alla fidanzata-hostess: "Mi vuoi sposare?"

Un romantico fuori programma è andato in scena sul volo Ryanair da Bergamo a Palermo, dove un passeggero siciliano ha scelto di chiedere la mano della sua fidanzata, hostess proprio su quell'aereo.

Come racconta Nadia Palazzolo su PalermoToday, sembrava una tratta come le altre, un classico viaggio fatto di file in aeroporto, bagagli e passeggeri. Intorno alle 19.50 il decollo e l'inizio della routine a bordo, le hostess passano tra i sedili offrendo cibi e bevande, mentre i passeggeri sono occupati in diverse attività.

Una calma interrotta da un ragazzo poco più che 20enne, come racconta una passeggera: ''Il ragazzo ha preso il microfono usato dal personale di bordo per le comunicazioni e, con la voce rotta dall'emozione, ha pronunciato il suo discorso: 'Scusate, vi rubo due secondi. Volevo solo chiedere a questa hostess con cui sono fidanzato da anni se mi vuole sposare. Ora, se le ginocchia reggono e i pantaloni non si strappano'. Poi, mentre la fidanzata-hostess lo guarda incredula, si inginocchia e le porge scatolina e anello".

Una scena che non è passata inosservata tra gli altri passeggeri del volo, che non hanno potuto fare a meno che applaudire. Il “sì” è stato suggellato da un bacio.