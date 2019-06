"Prosciutto gratis per tutti": la reazione dell'imprenditore dopo il blitz della Finanza

Blitz della Guardia di Finanza durante 'Aria di Festa', kermesse gastronomica che si svolge a San Daniele del Friuli, il borgo noto in un tutto il mondo per la produzione dell'omonimo prosciutto. Intorno alle 19 due finanzieri si sono presentati allo stand del prosciuttificio Camarin per un'ispezione dei dipendenti. Nulla di strano. Il problema, secondo il titolare, che a quell'ora c'erano già molte persone già in coda per mangiare. Gli avventori però hanno dovuto aspettare la fine dei controlli perché cuochi e cassieri erano stati tutti bloccati dai finanzieri.

"Intendiamoci - spiega il titolare Sergio Candusso - i controlli sono più che leciti. Quel che contesto è la scelta di un orario davvero inopportuno che ha danneggiato sia noi che i nostri clienti che volevano solo mangiare in santa pace durante la festa".

"Tralasciando la scortesia - si sfoga Candusso - ma mi chiedo che senso ha fare un'ispezione di questo tipo all'ora di punta? C'erano tante situazioni più adatte, tempi morti in cui la Finanza poteva venire a controllare il personale senza arrecare questo ingente danno a me e agli avventori, come ho saputo aver fatto in un altro stand. Poi uno si chiede perché deve impegnarsi tanto a lavorare se poi sono gli altri a renderglielo più difficile".

Il produttore ha pubblicato poi un video in cui spiega agli avventori che "per compensare il disagio per questa sera il prosciutto crudo non si paga".