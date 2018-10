Bossetti condannato, scoppia la protesta in carcere: le immagini

“Quarto Grado” - nella puntata in onda ieri, venerdì 12 ottobre, su Retequattro - ha seguito in diretta la sentenza della Cassazione sul caso del delitto di Yara Gambirasio: Massimo Bossetti è stato condannato in via definitiva all’ergastolo, la stessa pena già inflittagli in primo e secondo grado.

Oltre agli inviati presenti in Piazza Cavour a Roma, il giornalista Remo Croci, in collegamento dal carcere di Bergamo dove è rinchiuso l’operaio di Mapello, ha documentato la protesta dei detenuti nei minuti successivi all’arrivo del verdetto.

Si sono uditi distintamente fischi e urla provenire dall’interno del penitenziario: tra le altre, si distingueva la voce di un detenuto che chiedeva “giustizia”, ma le immagini hanno mostrato anche un oggetto esposto all’esterno di una cella al quale è stato dato fuoco.