Misterioso avvistamento nel Comasco: di che animale si tratta?

Il grosso felino avvistato nei mesi scorsi nei boschi del Comasco è tornato a far parlare di sé. Ed è stato avvistato di nuovo, questa volta in un centro urbano.

Dalle immagini e dai video realizzati finora sembrerebbe trattarsi di un felino di medio-grossa taglia, forse un gatto selvatico o una lince. Qualcuno azzarda addirittura un puma. In ogni caso, un animale che potrebbe costituire un pericolo per l'incolumità pubblica. L'animale è stato avvistato a Ponte Lambro, piccolo centro del Comasco.

Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è stata la stessa amministrazione comunale. "Questa mattina - si legge nel post - è stato avvistato un animale riconducibile a un puma che da settimane sembra aggirarsi nelle zone del Comasco, a Ponte Lambro nei pressi della Chiesa di Mazzonio. L'avvistamento è stato segnalato al 112 che sta effettuando ricerche e verifiche sul territorio. Si prega di prestare attenzione e in caso di ulteriori avvistamenti o informazioni, contattate prontamente il 112".

Non tutti però sono d'accordo con l'amministrazione comunale, come si evince dai commenti in calce al post. Secondo un lettore quell'animale è un innocuo sciacallo dorato, altri ritengono che si tratti di un semplice cane. Giudicate voi.

Video, il felino avvistato nei boschi lo scorso agosto