Un puma la insegue: si salva mettendo i Metallica a tutto volume

Un'escursione nei boschi di Vancouver, in Canada, si è trasformato in un incubo per Dee Gallant, una donna che ha rischiato di finire tra le fauci di un puma. Durante al sua passeggiata Dee ha incontrato il felino, che all'inizio si è lasciato avvicinare, ma in un secondo momento la donna ha capito che l'animale la stava vedendo come una possibile preda.

In quel momento ha iniziato a scappare, ma il puma non sembrava avesse alcuna intenzione di lasciarla stare, anzi, con il passare del tempo la donna temeva di finire sbranata. Poi, il lampo di genio: la giovane ha estratto dalla tasca il suo smartphone e ha fatto partire il brano 'Don’t Tread On Me' dei Metallica a tutto volume.

Uno stratagemma bizzarro quanto efficace: la musica è riuscita a spaventare il puma, che se l'è data a gambe. A raccontare la storia è stata la diretta interessata tramite il suo profilo Facebook: il suo post è diventato virale nel giro di poche ore, tanto da finire prima sui quotidiani americani e poi anche su quelli europei.

La notizia non è passata inosservata neanche agli occhi di James Hetfield, cantante dei Metallica, che ha contattato Dee telefonicamente, esaudendo uno dei sogni della ragazza. ''Ho visto in un post che ti abbiamo salvato la vita, quindi ti chiamo per farti sapere che siamo contenti di averlo fatto'': avrebbe detto il leader della band a Dee durante la telefonata.