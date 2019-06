Colpo di scena a Pyongyang: riappaiono in pubblico i "purgati" di Kim

Colpo di scena a Pyongyang. Il funzionario Kim Yong Chol e la potente Kim Yo Jong, sorella del dittatore Kim Jong Un, sono riapparsi in pubblico. I due erano stati dati ormai per spacciati (o meglio "purgati") dai media internazionali. Kim Yong Chol era stato l’architetto dei due summit tra Kim e Trump e, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa, era finito in disgrazia dopo il fallimento del vertice di Hanoi.

L'agenzia stampa ufficiale KCNA ha però riferito che il funzionario ha assistito ad un evento pubblico assieme al leader e ad altri alti esponenti del regime. Ci sarebbero anche delle foto che documentano la presenza del funzionario.

Anche la sorella di Kim Jong Un, che non appariva in pubblico da 52 giorni, sarebbe stata avvistata ad una celebrazione in compagnia del fratello e di altri esponenti della dittatuta nord-coreana. Già in passato, racconta Askanews, c’erano stati casi di persone date per morte, e poi invece improvvisamente "risorte".

Il caso più eclatante fu quello della cantante Hyon Song Wol che si diceva avesse una relazione con il leader. La colpa della donna sarebbe stata quella di aver girato un film porno. Un “peccato” che secondo i media Kim non le avrebbe perdonato. Ma la notizia della “purga”, uscita nel 2013, venne smentita: la cantante riapparve infatti in pubblico con una divisa da colonnello dell’esercito.