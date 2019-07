Putin a Roma: da Anas a Barilla, negoziati su più tavoli

Poco più di una decina di ore a Roma per il presidente russo Vladimir Putin atterrato all'aeroporto di Fiumicino con circa 30 minuti di ritardo rispetto al programma.

Primo appuntamento l'udienza in Vaticano da Papa Francesco, poi la "colazione" al Quirinale offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito dall'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, e dal foro di dialogo italo-russo alla Farnesina per la conclusione dal foro di dialogo italo-russo. A Villa Madama la cena con il premier, i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro degli Esteri Enzo Moavero, oltre ad una delegazione di imprenditori e rappresentanti del mondo accademico e culturale, prima dell'ultimo appuntamento, ma 'privato', con l'amico Silvio Berlusconi.

Ma la visita in Italia di Putin è correlata da una serie di negoziati e investimenti che vedono in prima fila società italiane come ANAS, Generali, Pirelli, Barilla

Investimenti italiani in Russia per oltre 300 milioni di euro

Kirill Dmitriev, CEO del Fondo russo di Investimento anticipa ad Askanews la nuova partnership con Cassa Depositi e Prestiti e con le controllate Simest e Fondo Italiano d'Investimento (FII)".

"Ci sono piani per investire 300 milioni di euro in 3 anni in aziende italiane che vogliono sviluppare business in Russia" spiega Dmitriev.

Secondo Dmitriev "l'economia russa offre interessanti opportunità di investimento grazie all'attuazione in corso di progetti nazionali: programmi su vasta scala per stimolare e diversificare l'economia e stimolare lo sviluppo tecnologico".

La realizzazione di progetti nazionali russi "implica una spesa pubblica di 200 miliardi di euro per diversi anni e "le aziende italiane possono partecipare nei settori infrastrutture, agricoltura, energia e altro".