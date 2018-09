Ball girls e polemiche: le raccattapalle del Vicenza fanno discutere

Short e canottiera verde Diesel, le raccattapalle del Vicenza fanno discutere. Le chiamano "ball girls" e spalle alle tribune, le ragazzine dell’Athena Volley hanno infiammato i social.

Polemiche per l'utilizzo a bordo campo nella prima casalinga del nuovo Vicenza Calcio del patron di Diesel Renzo Rosso di 12 ragazzine della società pallavolistica vicentina sempre di proprietà di Rosso.

La dirigenza della squadra di calcio che milita in serie C ha difeso la scelta di rimpiazzare i tradizionali allievi della primavera con l'obbiettivo di "unire i vari sport della provincia".

La prima partita del #Vicenza verrà ricordata per le raccattapalle in campo: ragazzine #under16 di #pallavolo con canotta rigorosa mente #Diesel e il resto lo si vede dalla foto. Questo è il modo scelto da @Renzorosso per valorizzare le realtà sportive femminili del territorio. pic.twitter.com/jaMA1bq4Ll

Come riporta l'agenzia di stampa Agi la polemica si è presto spostata sul campo politico: il consigliere d'opposizione Sandro Pupillo, eletto con una lista civica, rilancia il post di un concittadino che aveva scritto:

Si parla tanto di femminicidio, di sessismo, di lotte e battaglie per le pari opportunità. si parla tanto del ruolo della donna nella società occidentale e cattolica, come modello positivo da contrapporre alle altre società del sud del mondo. si parla tanto, troppo, e forse inutilmente, se poi il risultato è questo: minorenni col culo fuori piazzate sotto una curva di tifosi, e più in generale all'interno di tutto lo stadio, luoghi certamente non famosi per il rispetto, l'educazione e l'amore per il prossimo.