Il meraviglioso gesto dei compagni di classe per il loro amico tetraplegico

"Vorremmo che il nostro compagno di classe, tetraplegico dalla nascita, avesse una bicicletta speciale per partecipare ad un'avventura su due ruote con noi".

Questo l'appello degli studenti e delle studentesse della IV B del Liceo classico Gioia di Piacenza che hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

La campagna si chiama 'Pegaso - Una pedalata alla volta' ed ha lo scopo di acquistare "Duetto", un particolare ausilio che unisce una bicicletta ad una carrozzina. "Bryan (nome di fantasia, ndr) è un ragazzo come noi ma non può muoversi - spiegano i compagni di classe - Acquistare questa bicicletta vorrebbe dire realizzare il suo più grande desiderio".

L'obiettivo è quello di raccogliere 10mila euro entro la fine di febbraio per poter "pubblicizzare, acquistare e ricevere la bicicletta in tempo per la gita, in programma a maggio 2020" in Trentino, sulle Dolomiti.

Dopo la gita il "Duetto" resterà con Bryan e la sua famiglia permettendogli di vivere molte altre avventure come ha sempre sognato.