Raccoglie fondi su Fortnite per pagare la chemio al padre malato di cancro

Un ragazzino di 13 anni sta raccogliendo migliaia di dollari di fondi, giocando al popolare Fortnite, per pagare le cure al padre malato di cancro: la sua storia commuove il web e i coetanei, che non si stanno risparmiando nel tentativo di sostenerlo. Il suo nickname è ZylTV: lo streamer canadese ha iniziato a mandare in diretta streaming lunghe sessioni di Fortnite, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la chemioterapia del genitore, a cui è stato diagnosticato un tumore al fegato e uno ai polmoni in stadio avanzato. Grazie alle terapie l'aspettativa di vita del padre aumenta, nonostante le speranze di guarigione siano limitate.

ZylTV non ha voluto perdere tempo e ha quindi deciso di trasmettere sul proprio canale Twitch lunghe partite di Fortnite, giocando fino a dieci ore al giorno. Così ha raccolto le prime centinaia di dollari, ma il boom c'è stato grazie a Reddit, che ha rilanciato la notizia. Gamer famosi e utenti comuni di tanti Paesi stanno pubblicizzando l'iniziativa e contribuendo economicamente, per quanto possibile.

Quando il padre, che non sapeva nulla, è venuto a conoscenza del gesto del figlio le lacrime sono state inevitabili: "Grazie a tutti".