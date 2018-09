Giornalista muore di tumore e lascia al figlio regali per i prossimi 17 compleanni

Aveva raccontato la sua malattia in un blog. Rachel Bland, giornalista della Bbc, è morta a 40 anni di cancro al seno, malattia che le era stata diagnosticata due anni prima. Appena qualche giorno prima di morire, Bland aveva descritto sul blog come stava aiutando la sua famiglia a prepararsi ad andare avanti senza di lei.

La giornalista stava lavorando a un libro autobiografico da lasciare al figlio Freddie, che ha appena due anni, per far sì che il bambino un giorno possa sapere qualcosa di lei. "Voglio che si ricordi di me", aveva detto Bland, che prima di morire ha anche confezionato i regali di compleanno per il figlio, che potrà aprirli tra i 4 e i 21 anni.

"Si tratta di effetti personali come i miei bloc-notes o il profumo che utilizzo, così ricorderà il mio odore - aveva spiegato Bland - La cosa importante è che, mentre è ancora così giovane, voglio che si ricordi di me in qualche modo. Spero che il libro, i regali e gli appunti lasciano in lui un segno del mio amore per il resto della sua vita".

Suo marito Steve ha rilasciato una dichiarazione: "Era una giornalista dal talento incredibile, oltre che una figlia, sorella, zia, nipote, moglie e - cosa più importante - una madre molto amata dal suo piccolo e prezioso Freddie. Ci dà molto conforto e orgoglio il pensiero del suo straordinario e incredibile lavoro portato avanti dopo la diagnosi per ridurre lo stigma intorno al cancro e provare che è possibile vive una vita piena anche quando si affrontano sfide enormi ogni giorno. Alla fine, anche se il suo corpo era indebolito, la sua voce è rimasta forte e potente".