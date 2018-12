"Brilla con gli angeli": amici e professori sotto shock per la morte in classe di Raffaele

Sono sotto shock compagni di classe e professori: oggi in molte scuole catanesi i rappresentanti d’istituto hanno chiesto di fare un minuto di silenzio in memoria di Raffaele Barresi, lo studente di 17 anni morto ieri improvvisamente al liceo scientifico Principe Umberto di Catania dopo aver accusato un malore: un infarto l'ha strappato alla vita, i sanitari non hanno potuto che constatare la morte del ragazzo.

Secondo quanto scrivono i giornali locali, Raffaele Barresi, avrebbe sofferto da piccolo di una patologia cardiaca, che però sarebbe stata curata e non avrebbe dato sintomatologia evidente, anche se qualche anno fa era stato costretto precauzionalmente a non fare attività sportiva agonistica.

Commosso il ricordo dei tanti amici sui social network. "Sei stato parte delle persone che mi facevano ridere sempre, non posso crederci - scrive una ragazza - Ora brilla con gli angeli, e fai divertire loro perché la vita di un adolescente non può essere stroncata dall’oggi al domani". "Riposa in pace, piccolo grande uomo" si legge in un altro messaggio. I funerali si terranno lunedì.