Raffaele Sollecito: "Sono innocente, ma non riesco a trovare una brava ragazza"

"Ho passato dieci anni di tragedia. La società ha ancora un'impressione negativa di me. Sono incarcerato da una società che non mi lascia vivere serenamente. Devo dare giustificazioni a tutti e a tutti perché ci sono ancora dubbi su di me. Ma quali dubbi? Non ci sono dubbi sulla mia innocenza".

A parlare così è Raffaele Sollecito, il giovane barese assolto in via definitiva il 27 marzo 2015 per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher.

In un'intervista video apparsa sul tabloid britannico The Mirror, l'ex fidanzato di Amanda Knox (così lo presenta il giornale) ribadisce la propria innocenza e chiede ancora una volta di poter vivere la propria vita. Per Sollecito è difficile anche vivere una normale vita di relazione.

"A volte mi è capitato di incontrare ragazze che erano attratte da questa mia aura nera, le brave ragazze sono quasi innorridite e spaventate da me", racconta, parlando di resistenze interne alle famiglie delle ragazze nei suoi confronti. "Vorrei ricominciare la mia vita normalmente, come qualsiasi cittadino".