Ragazza down molestata sul bus viene salvata dai passeggeri

Episodio inquietante a bordo di un bus della linea Como-Lurago d'Erba. Secondo quanto riferito da "Il Giorno", a farne le spese sarebbe una ragazza down, pesantamente molestata da un uomo che si è seduto accanto cercando di costringerla a guardare un video porno sul proprio telefono cellulare. Quando lei molto imbarazzata ha cercato di distogliere lo sguardo e di volgerlo altrove, il molestatore - un 41enne egiziano - ha cominciato a palpeggiarla pesantemente.

Secondo il quotidiano la ragazza è stata salvata da alcuni passeggeri che davanti a quella scena non hanno potuto far finta di nulla. I carabinieri - allertati dai presenti - hanno raggiunto il pullman e fermato l'uomo dopo avere ascoltato i testimoni. L'uomo - un 41enne egiziano richiedente asilo attualmente domiciliato ad Alzate Brianza - è stato arrestato e si trova al carcere Bassone di Como. La ragazza, 25 anni, non ha avuto bisogno di cure mediche ma ha accusato un forte shock emotivo.