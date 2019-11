Resta chiusa fuori e tenta di rientrare in casa passando dal camino: salvata dai vigili del fuoco

Una ragazza di 17 anni è stata salvata dai vigili del fuoco dopo che era rimasta incastrata nel tentativo di entrare in casa passando dalla canna fumaria sul tetto.

È successo la notte scorsa a Phoenix, Arizona, negli Stati Uniti. La ragazza si trovava insieme ad un'amica quando si sono accorte di essere rimaste chiuse fuori di casa.

Non trovando altro modo per entrare, la 17enne ha pensato quindi di provare a introdursi nell'abitazione passando dal camino, secondo quanto raccontato da Fox 10, che ha mandato in onda in diretta le immagini del salvataggio dell'adolescente.

La 17enne è rimasta però bloccata e urlando ha iniziato a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e dopo 40 minuti la ragazza è stata recuperata, ma non ha voluto essere portata in ospedale.