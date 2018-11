Follia sul bus: si siede accanto a una ragazza, abbassa la zip dei pantaloni e inizia a toccarla

Molestata e palpeggiata sul bus. E’ successo ad una ragazza di appena 17 anni in zona Baggio a Milano. A finire in manette, con l’accusa di violenza sessuale aggravata, un cittadino indiano di 23 anni, con precedenti, irregolare e senza fissa dimora. Questi i fatti, avvenuti verso le 14 su un autobus della linea 63. Il 23enne, stando a quanto accertato dai carabinieri, è salito a bordo alla fermata di Bisceglie e ha subito scelto la sua "preda". Dopo essersi seduto accanto a lei, ha iniziato ad adocchiare il suo cellulare avvicinandosi sempre di più. Quindi, per costringere la sua vittima a guardarlo, le ha tirato un calcio e subito dopo si è abbassato la zip dei pantaloni. E alla fine, non contento, ha iniziato a toccarla e palpeggiarla.

La giovane ha iniziato a gridare, attirando l'attenzione dell'autista e di un'altra passeggera. Proprio in quel momento il conducente ha visto un'auto dei carabinieri che transitivava nei paraggi. L'uomo ha attirato l'attenzione dei militari e li ha fatti salire a bordo, indicando loro sia la vittima sia il molestatore.

Per il 23enne a quel punto sono scattate le manette. Una volta in caserma, stando a quanto appreso, era convinto che sarebbe stato soltanto denunciato ma per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.