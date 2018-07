Una ragazza si finge maschio all’esame da carabiniere per cercare di far superare il concorso al fratello minore. La storia, raccontata oggi dal quotidiano Il Tempo - in un articolo a firma di Silvia Mancinelli - è accaduta a Roma giovedì pomeriggio. La protagonista è una 26enne di Messina, laureata in giurisprudenza e da poco iscritta all’ordine degli avvocati, travestitasi da uomo per aiutare il fratello 19enne, aspirante allievo carabiniere.

La giovane è stata smascherata, tra i banchi della caserma ‘Salvo D’Acquisto’ di viale Tor di Quinto, durante una prova scritta che vedeva impegnati oltre mille candidati, dopo una segnalazione del personale addetto al centro nazionale selezione e reclutamento. Inutili i tentativi della ragazza di camuffare la sua voce delicata e i capelli lunghi. A confermare l’inganno sono stati poi i militari in servizio nell’ufficio sanitario della stessa caserma.

Scoperta, è stata costretta ad ammettere le sue responsabilità.