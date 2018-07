Giulia muore di tumore a 22 anni prima di laurearsi: l'Università la proclama dottoressa

Giulia Romano, 22 anni, sognava di laurearsi per poi diventare una prof di lettere. Un sogno che purtroppo non potrà realizzare, perché la giovane - il 23 maggio scorso - è venuta a mancare per via di un tumore raro e aggressivo che in poco tempo l’ha portata via. L’Università del Salento, però, per la prima volta nella storia, e nonostante a Giulia mancassero due esami e la tesi, oggi, 23 luglio, la proclamerà dottoressa in Lingue, Culture e Letterature Straniere, avverando uno dei desideri della ragazza.

"Gliel’ho annunciato, era in ospedale, in stato di sedazione profonda. Non so se sia stato un caso, ma in quel momento i battiti del suo cuore sul monitor sono aumentati", ha raccontato al quotidiano Il Mattino Daniela, la mamma di Giulia. L’idea di un certificato di laurea post-mortem è partita dai genitori e l’Ateneo ha accettato. "Mio marito ed io sopravviviamo solo per il pensiero di averla avuta accanto nei ventidue anni più belli della nostra vita - ha spiegato Daniela - e perché se annullassimo noi stessi annulleremmo anche lei, il nostro modo di farla sopravvivere. Forse per questo pubblicheremo i suoi diari".

Le ceneri di Giulia sono state liberate in mare. "Abbiamo sparso le sue ceneri. Poi, tutti vestiti - era fine maggio - ci siamo buttati in acqua con i suoi amici e le sue amiche. E siamo andati a brindare. È stata una festa, proprio come aveva chiesto Giulia un giorno: 'se mai mi succedesse qualcosa, non piangete. Ricordatemi con un brindisi e un sorriso'", ha concluso Daniela.