Ragazza di 19 anni stuprata sotto gli occhi del fidanzato

Lui picchiato, lei immobilizzata, minacciata con un'arma e violentata. Poi, insieme sono stati abbandonati in strada - senza auto, portafogli, telefoni - dall'aggressore che è andato via, facendo perdere le proprie tracce. Orrore in via Chopin, a Milano, dove una coppia di fidanzatini - 19 anni lei, 22 lui - è finita nel mirino di un uomo descritto dalle stesse vittime come un giovane sudamericano.

Secondo quanto racconta Massimo Pisa su Repubblica - e confermato dai carabinieri -, tutto è successo lunedì sera, poco dopo le 23. I due sarebbero stati fermati in strada dall'aggressore, che li avrebbe minacciati con un'arma, un coltello o forse una pistola. Poi, il ventiduenne sarebbe stato pestato a sangue mentre la fidanzata - sotto i suoi occhi - sarebbe stata violentata. Quindi, finito il "lavoro", il "sudamericano" sarebbe salito sulla Fiat Punto della coppia e sarebbe andato via. Le due vittime sono state soccorse dai carabinieri della compagnia Monforte, che hanno raccolto la loro denuncia. La ragazza, ferita e inevitabilmente sotto shock, è stata medicata alla Mangiagalli.

Nel 2005, come in un incredibile ricorso dell'orrore, in via Chopin era avvenuta un'identica rapina con stupro. In quel caso ad entrare in azione erano stati cinque ragazzi romeni, tra cui due minorenni, poi fermati dai poliziotti della Squadra Mobile. Il gruppo, anche in quel caso, si era scagliato contro una coppietta.