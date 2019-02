Ragazzina sviene a scuola e confida alla prof: "Mamma mi picchia se non metto il velo"

Una 15enne di origini egiziane residente a Milano si è confidata con un'insegnante raccontando di essere costretta con la violenza dalla madre a seguire rigidamente le regole religiose della fede islamica. La madre è stata arrestata - prima in carcere e poi ai domiciliari in vista del giudizio immediato in aprile - e la 15enne il fratellino sono stati temporaneamente collocati in due comunità protette. La donna però si dichiara innocente e accusa la figlia di aver mentito.

Come racconta Il Corriere della Sera, tre mesi fa la ragazzina è svenuta a scuola e poi si è decisa a confidarsi con un'insegnante, alla quale ha raccontato di venire punita dalla madre (anche a colpi di mestolo da cucina) se non indossava il velo islamico o se parlava con i compagni di scuola maschi. La 15enne ha raccontato poi che la madre la faceva dormire per terra insieme al fratellino quando in casa c'era il suo nuovo compagno e che quando lei è tornata in Egitto l'ha obbligata a non andare a scuola né ad uscire per tre giorni. La ragazzina e il fratellino sarebbero stati poi costretti a studiare il Corano in maniera ossessiva, subendo ogni 15 giorni interrogazioni sotto la pena di punizioni fisiche se i risultati venivano giudicati insoddisfacenti. In più non sarebbero mancati insulti e minacce di morte da parte della madre, ossessionata dal sesso.

L'arresto della donna, una 31enne, è stato richiesto per l'ipotesi di reato di "maltrattamenti aggravati". I suoi avvocati si dicono sicuri di "poterne dimostrare in dibattimento l'estraneità". Secondo la donna, la figlia mentirebbe "per un misto di conflittualità fisiologica adolescente-genitore, di disagio scolastico in classe con compagni con i quali si sarebbe poco ambientata, e forse soprattutto di riverbero sulla sua psicologia degli invece accertati maltrattamenti per i quali il padre (che non vive più con loro) fu condannato in via definitiva alcuni anni fa", scrive il Corriere.