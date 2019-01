Ragazzina di 13 anni scomparsa nel nulla: trovata in albergo con i pusher di shaboo

Scomparsa da oltre una settimana, svanita nel nulla. E poi, dopo sette giorni, è stata ritrovata dagli agenti quasi per caso, perché i poliziotti erano sulle tracce di due giovani spacciatori. Gli uomini della polizia locale di Milano hanno rintracciato una ragazzina di 13 anni, cinese, fuggita da casa sua a inizio della scorsa settimana. Tutto è iniziato martedì pomeriggio, raccontano Santucci e Andreis sul Corriere della Sera, quando gli agenti hanno fermato due pusher di 14 e 16 anni - anche loro cinesi -, che avevano appena venduto una dose di shaboo a un uomo fuori dal cimitero Monumentale.

A quel punto, gli agenti hanno deciso di fare una perquisizione nell'albergo che ospitava i due, a caccia di altra droga o denaro. Lì, l'incredibile scoperta. Scrive il Corriere della Sera:

E invece trovano una bambina: sola, ad aspettare gli spacciatori nella camera d’hotel. Indossa una maglietta a maniche corte. E sulle braccia ha molti lividi.

Quella piccola, scopriranno poi i poliziotti locali, è sparita da casa una settimana prima, come confermato da sua madre, che racconterà anche che quei lividi - e la storia è ritenuta verosimile dagli investigatori - se li è procurati lei da sola mordendosi. La ragazzina è stata ricoverata alla clinica "Mangiagalli" per tutti gli accertamenti e la procura per i minorenni ha già aperto un fascicolo per valutare la sua situazione familiare. I baby pusher - trovati con 370 dosi di shaboo e soldi in contanti - sono invece stati arrestati.