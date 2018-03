Ragazzina violentata a turno da cinque minorenni, il reato è estinto: "Sono riabilitati"

Erano in cinque. L’hanno trascinata con forza in un garage per poi violentarla a turno. Vittima delle violenze, avvenute a San Valentino Torio (Salerno) il 26 giugno del 2016, una ragazzina di soli 15 anni.

A neanche due anni dai fatti, i responsabili dello stupro sono stati tutti riabilitati. Lo riferisce SalernoToday, spiegando che il Gup ha deciso per l’estinzione del reato. I cinque nel lasso di tempo trascorso dalla violenza sessuale hanno fatto volontariato, assistito persone bisognose e beneficiato del supporto di psicologi, superando così la 'messa alla prova', una possibilità offerta dal codice penale ai minorenni per recuperare gli errori commessi e i reati che gli sono stati contestati.

"Abbiamo compreso che quello che abbiamo fatto è gravissimo" hanno detto due giorni fa in udienza, davanti al giudice, chiamato a valutare il loro percorso riabilitativo.

Ragazzina violentata dal branco, l'iter processuale

Per il pm e il Gup il percorso riabilitativo è stato superato, tanto da considerare gli imputati riabilitati nella società. Quattro di loro - scrive ancora SalernoToday - avevano trascorso diversi mesi nel carcere minorile e agli arresti domiciliari. Quella storia ha cambiato le loro vite e anche quella della ragazzina di Sarno, ancora chiusa in se stessa, che prova da quel giorno a vivere la sua vita e che per provare a reagire ha dovuto seguire un percorso psicologico. Adesso si attende l'esito del processo civile, ma nessun risarcimento potrà cancellare una violenza così brutale.