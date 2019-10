Quattro ragazzini aiutano la polizia a trovare un'anziana scomparsa

Quattro amici, quattro ragazzini abituati a giocare nelle strade di una tranquilla cittadina di provincia, si sono improvvisati detective per rintracciare un'anziana scomparsa. Una storia che sembra richiamare alla mente le avventure dei quattro ragazzi protagonisti del cult movie anni Ottanta "I Goonies" e che ha fatto il giro dei media americani.

Quando hanno saputo che l'anziana Glenneta Belford, 97 anni, era sparita dalla casa di riposo in cui era ricoverata, i quattro amici, capitanati dal decenne Logan Hultman, hanno preso le loro biciclette e hanno iniziato a girare per il quartiere alla ricerca della donna.

Il coraggio e l'altruismo di Logan e i suoi amici

Il gruppo ha rintracciato la signora Belford quasi subito, nemmeno due ore dopo da quando era stata segnalata la scomparsa. "Sono veramente fiera di lui. Credo che questo dimostri il suo carattere e che tipo di bambino sia", ha detto la mamma di Logan, Alyssa Hultman, al programma Good Morning America. "Quando sono tornati a casa, così eccitati perché erano riusciti a ritrovarla, mi sono emozionato", ha detto invece Daniel Claiborne, padre di Hope e Kash, componenti della "banda" di Logan, il quale ha subito avanzato il paragone con "I Goonies".

La polizia di Rosellive, California, dove si è svolto il fatto, ha voluto ringraziare il gruppo per il loro eroismo e il loro senso civico. "Credo che quanto accaduto dimostri perfettamente che l'età non c'entra, questi bambini si sono attivati per aiutare un membro della comunità in difficoltà e hanno fatto un ottimo lavoro per aiutare questa persona scomparsa", ha detto l'agente Rob Baquera. "Tra dieci anni dovrebbero chiamarci: potremmo vedere di offrire loro un lavoro come detective".