Fa guidare lo scuolabus ai bambini: arrestata l'autista

E' nei guai un'autista di scuolabus: è stata licenziata e fermata dalla polizia dopo essere stata ripresa in video mentre fa guidare il mezzo a dei ragazzini. La donna, 27 anni, è accusata di negligenza nei confronti dei minori a lei affidati.

Succede a Valparaiso, in Indiana (Stati Uniti): la donna avrebbe permesso a tre studenti - un undicenne, un tredicenne e un diciassettenne - di condurre l’autobus scolastico per brevi tragitti: a bordo c'erano anche altri studenti.

"Non raccontarlo agli altri adulti" la si sente dire nel video. L'autista dà anche consigli: "La prima cosa che devi fare è mettere il piede sul freno". Una studentessa ha postato le immagini sui social: il polverone è stato immediato

Wheels on the bus go round and round, round and round, Boone grove bus driver let’s a middle schooler drive, middle schooler drive. pic.twitter.com/IdF4zRkhRG