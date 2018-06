Ragazzini intrappolati in una grotta da una settimana: "Potrebbero essere ancora vivi"

I 12 calciatori, tutti giovanissimi, intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia, con il loro allenatore potrebbero essere ancora vivi. Lo dice all'Adnkronos Francesco Sauro, speleologo e geologo dell'associazione La Venta, specializzata in spedizioni internazionali. I dodici ragazzini, membri di una squadra di calcio, tutti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, erano entrati nella grotta di Tham Luang, alla frontiera con la Birmania e il Laos, dopo l'allenamento di calcio, assieme al loro coach.

Non era la prima volta che la squadra chiamata Mu Pa Academy visitava Tham Luang, quasi come un rito propiziatorio. Ma le massicce ondate di pioggia monsonica hanno allagato anche una serie di cavità vaste come quelle di Tham Luang.

I ragazzini sono nella grotta da sette giorni. Una settimana d'angoscia per i familiari dei giovanissimi calciatori che seguono con apprensione i soccorsi e non smettono di pregare. "La speranza? E' che si abbassi il livello dell'acqua e che riescano a far arrivare dei viveri. Potrebbero essere ancora vivi, non c'è il problema dell'aria perché l'interscambio con l'esterno c'è tramite piccole fratture", dice Sauro ad Adnkronos.

"Si potrebbe scavare un buco con una trivella, ma il problema è se i rilievi sono precisi. Non è detto che ci si arrivi perché non sanno esattamente dove sono e i tracciati segnati sulle mappe potrebbero non corrispondere. Il difficile è localizzarli, riuscire a raggiungerli e portare del cibo. A quel punto, se i subacquei riuscissero ad arrivare a loro, si potrebbe recuperare del tempo. C'è gente che è stata dentro una grotta per mesi ed è sopravvissuta".

Secondo i soccorritori il gruppo, sorpreso da un'inondazione causata dalle improvvise piogge monsoniche, potrebbe aver trovato rifugio in una grande camera della grotta che si trova a circa quattro chilometri dall'ingresso.

La cavità, spiega lo speleologo, è molto grande - è lunga quasi 10 chilometri - e, quindi, basta che "smetta di piovere per due giorni per permettere agli speleosub di arrivare".