Il ragazzino di 11 anni che ha raccolto 14mila euro per salvare i cuccioli di rinoceronte

Questo ragazzino di soli 11 anni dai capelli biondi e dal grande sorriso ha deciso, nonostante la sua giovane età, di dedicarsi ad una battaglia molto particolare: proteggere i cuccioli di rinoceronte in Sudafrica. Il suo nome è Hunter Mitchell e passa le sue giornate a prendersi cura degli esemplari rimasti orfani, che senza il suo aiuto non potrebbero sopravvivere.

Proprio grazie alla sua lotta per gli animali Hunter è diventato una piccola celebrità nel suo Paese. Infatti viene spesso chiamato per parlare nelle scuole e in televisione, per rendere l'opinione pubblica consapevole del triste destino che altrimenti toccherebbe a questi animali.

Come riporta Euronews, tutto ha avuto inizio il 31 dicembre del 2015: “Quando ho sentito parlare di un rinoceronte abbandonato all'Aquila Private Game Reserve – ha rivelato il piccolo - Ho capito che i rinoceronti sono in grave pericolo e ho voluto aiutare il cucciolo tentando di raccogliere dei soldi. Così ho chiesto a mia madre di aprirmi una pagina Facebook perché so che molte persone ci vanno”.

Da quel giorno sono passati quasi tre anni e in questo lasso di tempo, grazie al suoi impegno, l'11enne è riuscito a raccogliere ben 14mila euro da diversi donatori. Con questi soldi Hunter ha contribuito a salvare moltissimi cuccioli di rinoceronte che, soprattutto nei Paesi africani, rimangono orfani a causa dei bracconieri che uccido gli esemplari adulti soltanto per 'rubare' i loro corni.