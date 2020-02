Giovane italocinese chiede abbracci contro pregiudizi e bufale: "Non sono un virus"

"Io non sono un virus, sono un essere umano, liberami dal pregiudizio". Un ragazzo italo-cinese, Massimiliano Martigli Jihang, se ne è andato in giro bendato, con una mascherina sul viso e un cartello con quella frase per il centro di Firenze. In un video ha immortalato le reazioni delle persone che ha incontrato, tra diffidenza e tanta solidarietà. Qualcuno lo ha guardato con curiosità, altri invece non hanno esitato ad abbracciarlo.

Il filmato è stato poi pubblicato su Facebook dall'Unione dei giovani italocinesei (UGIC), di cui il ragazzo fa parte.