Abbandona ragni pericolosi al B&B: cliente denunciato

Un albergatore di Vicenza ha dovuto richiedere l'intervento dei Carabinieri Forestali e dei colleghi del Nucleo CITES dopo aver rinvenuto nella struttura che ha in gestione una scatola nella quale sospettava si trovassero degli animali. Nel corso dell’intervento forte è stata la sorpresa dei militari che, aperta la scatola con la massima attenzione, hanno trovato, all’interno di contenitori in vetro e in plastica, ragni anche di grosse dimensioni, appartenenti a 17 specie diverse.

Come riporta VicenzaToday, sono stati gli stessi agenti ad attivare le procedure previste in queste situazioni e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’ambiente e gli animali stessi, procedendo all’immediato sequestro ed alla custodia corretta. Dagli accertamenti effettuati, i ragni, appartenenti specie che non hanno effetti invalidanti sull’uomo, sono stati abbandonati nella camera da un ospite che si è fermato per un periodo prolungato e, da circa una decina i giorni, non era rientrato nella struttura senza oltretutto pagare il conto; gli animali presentavano segni di stress e disidratazione e sono stati immediatamente alimentati. Due esemplari erano però già morti. Sui contenitori erano presenti delle etichette che parrebbero indicare la provenienza dall’est europeo.

Il proprietario dei ragni è stato denunciato per abbandono animali (Art. 727/1 del Codice Penale); rischia l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro; oltre a ciò sono in corso gli accertamenti per comprenderne la provenienza ed effettuare quindi le verifiche sulle possibili vendite illegali.