Picchiati, minacciati e rapinati in casa: l'incubo di due anziani 90enni

Brutale rapina nella serata di ieri ai danni di una coppia di novantenni che abitano in via Carpaneda a Vicenza. Tre malviventi a volto travisato hanno spaccato una finestra al piano terra e sono penetrati all’interno della loro abitazione. I malviventi hanno costretto gli anziani a rimanere seduti, percuotendoli al volto ed alla testa per impedire loro di reagire e di gridare. Senza proferire alcuna parola, hanno rovistato all’interno dei locali dell’abitazione, portando via 350 euro in contanti e oggetti in oro, per un valore da quantificare. Poi sono spariti nel nulla.

La coppia a quel punto ha avvisato un figlio, il quale dopo aver raggiunto a casa i genitori ha dato l’allarme al 112. Le vittime hanno riportato escoriazioni che sono state medicate dal personale del 118 intervenuto.

Sul posto anche i carabinieri che hanno raccolto i primi elementi per avviare le indagini e individuare i responsabili.