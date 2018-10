Rapina in banca, il direttore sviene: è caccia alla banda del buco

Le forze dell'ordine di Roma sono alla caccia di una banda 'del buco' che oggi, lunedì 15 ottobre, ha messo a segno una rapina alla Banca Popolare di Novara, nella zona di Santa Silvia nel quartiere del Portuense di Roma. Sul posto, tra viale Giuseppe Sirtori e piazza Augusto Lorenzini, gli agenti del Commissariato San Paolo, la Squadra Mobile e la Scientifica.

La rapina alla Banca Popolare di Novara

Secondo quanto ricostruito i malviventi, almeno cinque, sono entrati nell'istituto di credito poco prima dell'orario di chiusura grazie ad un foro fatto nella parete del muro che confina sul lato che affaccia su via Giuseppe Guerzoni. Una volta dentro i cinque, tutti con il volto travisato da parrucche, occhiali da sole e bandane, hanno aggredito la guardia giurata e, armati, hanno minacciato dipendenti e clienti presenti per poi farsi consegnare il denaro.

Indagini per rintracciare la banda del buco

Come riporta Lorenzo Nicolini su RomaToday, nella fuga la banda, che probabilmente puntava a svuotare il caveau, ha lasciato sul posto alcuni indumenti usati per la rapina. Attimi di tensione anche quando il direttore dell'istituto di credito ha accusato un malore dopo la fuga dei malviventi. L'uomo è stato soccorso sul posto dal 118, non è in pericolo di vita.