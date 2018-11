Si maschera per Halloween e rapina un supermercato

Ha indossato una delle maschere di Halloween per coprire il volto e rapinare il supermercato Conad City al confine tra Carinaro e Teverola. È quanto accaduto nella serata di mercoledì, intorno alle 20.

Il bandito ha approfittato della Notte delle Streghe per mettere a segno il colpo. L'uomo, pistola in pugno, ha fatto irruzione nel supermercato puntando poi l'arma in faccia al cassiere intimandolo di consegnare l'incasso. Tutto è durato lo spazio di pochi secondi dopo i quali il bandito è scappato con i soldi, con un complice che lo attendeva all'esterno a bordo di uno scooter.

Sotto shock il personale del market ed i clienti presenti che hanno vissuto momenti di terrore.