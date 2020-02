Rapina in diretta: "strappano" l'orologio da 136mila euro al turista e scappano

Brutta avventura per le strade di Londra per Bo Khan, un imprenditore di Manchester che aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza con la moglie a Londra. Mentre i due stavano passeggiando per l'elegante quartiere di Mayfair, nei pressi di Berkeley Square, sono stati aggrediti da tre uomini armati che, in una frazione di secondo, sono riusciti a strappare dal polso del 55enne un orologio Breguet Tourbillon, dal valore di circa 136mila euro.

Come raccontato dal diretto interessato al Mirror, i ladri sono scappati con il prezioso orologio, dopo averlo ferito: ''Sono arrivati da dietro all’improvviso. Uno mi ha afferrato il braccio, mi ha pugnalato al gomito e mi ha buttato a terra, un altro mi ha strappato l'orologio''. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza poste sulla strada e diffusa in Rete dalla polizia di Londra.