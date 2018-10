Volevano rapinarlo ma trova un modo davvero originale per farli arrestare

Come far arrestare i rapinatori senza violenza? Ho detto chiaramente: "Passate più tardi, ora non ho soldi". Così il proprietario di un negozio di Montignies-Sur-Sambre ha invitato una coppia di rapinatori a ripassare a chiusura, facendo leva sulla loro avidità.

"Ora potreste prendere mille euro, più tardi ne otterreste di più". Diligentemente i ladri si sono lasciati convincere a tornare tre ore più tardi, ma nel frattempo il commerciante ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato la banda.

Le immagini del surreale tentativo di rapina sono state catturate dalle telecamere di sicurezza.