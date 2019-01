Rapita la moglie di un miliardario: chiesto un riscatto di 9 milioni di euro

Giallo in Norvegia, dove è stata rapita la moglie di uno degli uomini più ricchi del Paese. La donna si chiama Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, ha 68 anni ed era scomparsa il 31 ottobre scorso dalla sua abitazione di Fjellhamar, cittadina ad Est della capitale Oslo.

La 68enne è la consorte di Tom Hagen, immobiliarista e imprenditore del settore energetico, che secondo la rivista finanziaria Kapital occupa ol 172esimo posto tra i 'Paperoni' di Norvegia, con un patrimonio di 1,7 miliardi di corone norvegesi, pari a circa 170 milioni di euro. Hagen detiene anche il 70% della compagnia elettrica Elkraft, di cui figura tra i fondatori, oltre ad essere proprietario di una lunga lista di immobili di varie dimensioni.

La polizia sta indagando sulla scompara della donna dal fine ottobre, ma soltanto in questi giorni è stata resa pubblica la notizia del rapimento. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano norvegese Verdens Gang, nella casa della coppia sarebbe stata trovata una richiesta di riscatto, con una minaccia di ritorsioni in caso di mancato pagamento.

Al momento la polizia non ha fornito la cifra richiesta dai rapitori, ma secondo la stampa locale si tratterebbe di 9 milioni di euro in Monero, una criptovaluta creata nel 2014. Gli agenti hanno consigliato alla famiglia Hagen di non pagare il riscatto, anche perché, fino ad ora, non si hanno notizie che provino il fatto che la 68enne sia ancora in vita.