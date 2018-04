Il rapper confessa: “Ho sciolto tre giovani nell'acido”

“Ho sciolto nell'acido tre studenti di cinema che erano scomparsi nel mese di marzo”: la confessione scioccante arriva da Christian Omar Palma Gutierrez, rapper messicano conosciuto come QBA, molto famoso non soltanto in Messico, grazie ai migliaia di fan che lo seguono tra Facebook, Instagram e YouTube.

Il rapper è accusato di essere coinvolto nella scomparsa di Solomon Aceves Gastelum, di 25 anni, Daniel Diaz e Marco Avalos, entrambi 20enni, torturati e uccisi da un gruppo criminale nello stato di Jalisco, zona ovest del Messico.

Come riferisce il Mexico News Daily, Gutierrez ha detto di percepire 3.000 pesos (pari a 159 dollari) a settimana per lavorare per il cartello Jalisco, uno dei più potenti cartelli messicani della nuova generazione. “Ha partecipato a tre altre uccisioni prima”, ha spiegato il responsabile delle indagini Lizette Torres.

Sulle sue due pagine Facebook Gutierrez totalizza 140.000 “Mi piace”, mentre il suo canale YouTube ha 125.000 abbonati e milioni di visualizzazioni. La scomparsa degli studenti aveva suscitato emozione e diverse dimostrazioni nel paese. I registi messicani Guillermo del Toro e Alfonso Cuaron, entrambi premi Oscar, hanno espresso su Twitter il loro sostegno agli studenti. Un nuova manifestazione di studenti è prevista oggi a Guadalajara.