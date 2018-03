Ray Wilkins colpito da infarto: l'ex Milan è in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di Ray Wilkins. L'ex Milan, oggi commentatore televisivo, è stato colpito da infarto e, a seguito del malore sarebbe caduto a terra battendo la testa. Trasportato con urgenza al St George's Hospital di Tooting, nel sud di Londra, è ora in coma farmacologico. I familiari disperano. "Sta molto male" ha detto la moglie Jackie al Daily Mirror.

Centrocampista del Chelsea, del Manchester United e della Nazionale si trasferì al Milan nel 1984 disputando 105 partite con 84 gol. Poi Francia e Scozia. Al Chelsea è stato il vice di Vialli ed Ancelotti. L'ultima esperienza in panchina come vice nell'Aston Villa. "I pensieri di tutti qui al Chelsea sono per Ray e la sua famiglia. Continua a lottare, hai il nostro amore e sostegno" il tweet del Chelsea.