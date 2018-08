"Tornate da dove siete venuti": il reality show sui migranti fa già discutere

L'obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico: ma per ora l'unico risultato è una montagna di polemiche. "Wracajcie, skąd przyszliście" ("Tornate da dove siete venuti"), è il nome di un nuovo reality show polacco sui migranti che andrà in onda a novembre e che fa già discutere.

Il reality show andrà in onda in autunno sulla Tvn, emittente privata indipendente e una delle poche voci critiche nei confronti delle politiche del governo di destra. I sei "rifugiati" saranno divisi in due squadre e vivranno per circa un mese come i migranti in viaggio sulla rotta balcanica, attraversando Kurdistan, Libano, Grecia, Serbia, Ungheria, Germania e Austria.

"L'obiettivo è quello di rendere gli spettatori più consapevoli della realtà e delle difficoltà dei migranti", ha spiegato Bogdan Czaja, vice direttore dei palinsesti di Tvn. E aggiunge: "Siamo perfettamente consapevoli che in questo Paese, e non solo, il tema migranti è un tema politicamente sensibile e controverso, ma vorremmo che questo show sia una voce alternativa nel dibattito in corso".

La posizione del Pis, il partito conservatore al governo a Varsavia, è di chiusura totale sull'emergenza migranti: ha rifiutato le quote imposte dall’Unione europea per alleggerire il carico di rifugiati dopo i flussi del 2015.