La famiglia da record cresce ancora: è nato il 21esimo figlio

In casa Radford è arrivato il bambino numero 21. La famiglia dei record, conosciuta nel Regno Unito e in tutto il mondo, ha annunciato la nascita di Bonnie Ray, la 21esima figlia venuta alla luce il 6 novembre. Ora però mamma Sue e papà Noel assicurano: "Ci fermiamo qui".

"Abbiamo deciso che non vogliamo più altri figli. Bonnie ha completato la nostra famiglia", dice Sue al tabloid The Sun. La coppia aveva preso la stessa decisione poco dopo la nascita del 20esimo figlio, il piccolo Archie che oggi ha 14 mesi.

La "supermamma" Sue ha 43 anni e è stata incinta per un totale di ben 811 settimane nel corso della sua vita. "Tutte le cose però arrivano a una fine", afferma. "Butterò nel secchio tutti gli abiti premaman. Non mi mancherà non essere più incinta, per niente. Tutte le ostetriche in ospedale mi hanno chiesto se ci avrebbero rivisto l'anno prossimo ma abbiamo detto: 'No, assolutamente no'. Ci godremo semplicemente i nostri figli e i nostri nipoti.

La famiglia Radford, molto attiva sui social network, vive una grande casa a Morecambe, nel Lancashire. Dal 1999 gestiscono una panetteria ad Heysham. Sue è rimasta incinta per la prima volta a 14 anni e lei e Noel - entrambi adottati da bambini - decisero di tenere il piccolo, nonostante fossero entrambi molto giovani. Sono anche diventati nonni, grazie alla prima figlia Sophie che è già mamma di tre bambini e al maggior Christopher.