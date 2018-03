Anche i tedeschi vogliono il reddito di cittadinanza: a proporlo sono gli alleati del Pd in Europa

Da EuropaToday: Il reddito di cittadinanza conquista la Germania. Detta così, sembra quasi che la proposta del Movimento 5 Stelle, al centro delle difficili trattative con la Lega e il centrodestra per trovare un'intesa di governo, abbia trovato sponda persino nella patria dei falchi dell'austerity. Ma le cose non stanno proprio così. Anche se l'idea avanzata dal sindaco socialdemocratico di Berlino, Michael Mueller, e ora sul tavolo della cancelliera Angela Merkel, ha molti punti di congiunzione con la proposta pentastellata.

Il reddito di cittadinanza “alla tedesca”

La proposta di Mueller, esponente di spicco della Spd di nuovo al governo insieme ai popolari di Merkel, ha un aggettivo che manca alla versione italiana: si chiama infatti reddito “sociale” di cittadinanza. Come scrive Repubblica, l'idea “è di concedere a chi non trova lavoro da tempo, ai disoccupati di lunga durata, un'occupazione socialmente utile, retribuita con soldi pubblici, che valga circa 1.500 euro lordi”. Quasi il doppio di quella prevista dalla proposta del M5s. Anche i 5 Stelle prevedono che chi percepisce l'assegno dedichi 8 ore alla settimana per “progetti comunali utili alla collettività”. Ma nella versione tedesca, le ore dedicate al lavoro sarebbero decisamente maggiori.

I costi

Altra differenza sostanziale tra i due redditi di cittadinanza è il costo per le casse pubbliche. Nella proposta di Mueller, infatti, la platea di riferimento sarebbe quella dei disoccupati di lungo termine, che in Germania sono circa 720mila. In Italia, il numero è molto più alto, intorno a 1,7 milioni, e a questi vanno aggiunti, stando alla proposta M5s, tutti i cittadini che hanno un reddito al di sotto della soglia di povertà. Facendo i calcoli, se nella versione pentastellata servono 16 miliardi di euro di copertura, in quella teutonica ci si ferma a circa 3,5 miliardi, stando alle cifre esposte dal sindaco di Berlino.