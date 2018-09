Reddito di cittadinanza, la platea si restringe: chi rischia quasi di sicuro l'esclusione

Misura simbolo del programma e della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza non sarà "integrale". È l'unica certezza allo stato attuale delle cose. Servirebbero ben più di 10 miliardi per far partire dal prossimo anno il "vero" reddito di cittadinanza e l’aumento delle pensioni minime. I soldi allo stato attuale non ci sono.

Secondo il quotidiano La Stampa tra le idee allo studio c’è la possibilità di escludere dal sussidio chi ha una casa di proprietà. In pratica la misura partirà, troppo si giocano i Cinque Stelle su questo punto, ma solo e soltanto per una platea ristretta, sulla quale sono a lavoro i tecnici del governo.

Viene anche valutata l’ipotesi di usare gli 80 euro "di Renzi", proposta che però nessuno nel governo apprezza particolarmente :