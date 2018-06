"Reddito di cittadinanza irrealizzabile, Di Maio deve dire la verità"

Non c'è alcuna "condizione oggettiva" che faccia pensare che il reddito di cittadinanza possa trasformarsi, da slogan elettorale, in un progetto concreto. Lo sostiene sull'Huffington Post Elisabetta Gualmini (Pd), Vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Il M5s non è riuscito secondo Gualmini a spiegare come trovare la risorse finanziarie, ma non solo: anche su come gestire tutte le procedure e sui tempi mai sono state pronunciate parole chiare.

"Non è vero che i fondi europei sono direttamente utilizzabili per il reddito di cittadinanza - nota Gualmini - Anche il Fondo sociale Plus, peraltro previsto nella prossima programmazione e cioè se va bene a partire dal 2021. Non è vero perché i fondi europei sono nelle salde mani delle regioni, che dovrebbero così rinunciare a migliaia di esperienze di formazione e inserimento lavorativo già attive e già funzionanti".

I fondi europei norme alla mano non possono poi essere usati "per finanziare massicce misure di contrasto alla povertà. Per il semplice fatto che esiste già un apposito capitolo, di quel Fondo sociale, l'Obiettivo 9, che dedica una piccola parte di risorse a misure che hanno una dimensione di aiuto economico di natura passiva. Di contro, il Fondo Sociale serve, com'è noto, a finanziare politiche attive del lavoro (cioè solo la parte di promozione dell'occupazione)".

Di Maio sa di giocarsi molto su questo punto, e chiede subito un tavolo per il reddito di cittadinanza, perché la prudenza del ministro Tria, pur se comprensibile, non toglie nulla al fatto che "la disoccupazione è un'emergenza nazionale" secondo il vicepremier, che chiede al Tesoro di studiare come introdurre al più presto la bandiera elettorale del M5s.

L'esponente Pd accusa è critica nei confronti di Di Maio per aver sostenuto che in Italia non si sia fatto nulla per "milioni di bambini in povertà assoluta, cioè che non hanno da mangiare. Alle famiglie che versano in queste condizioni, ai padri e alle madri che non sanno come portare un piatto in tavola va data una risposta subito", diceva il vicepremier pentastellato.