Rassegna / India

Regala caramelle ai bambini: muore linciata dalla folla dopo una bufala diffusa in rete

La donna, una 65enne in viaggio con i suoi parenti in India, era stata scambiata per una trafficante di bambini dopo un'allerta lanciata su Facebook e Whatsapp: arrestate per omicidio 23 persone. Incriminato anche l'uomo che aveva diffuso la notizia falsa