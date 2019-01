Regalano coperta al vicesindaco di Trieste: "Le auguriamo di non diventare mai un senzatetto"

Un pacco-regalo con dentro una coperta e un messaggio. Destinatario: Paolo Polidori, il vicesindaco di Trieste finito nella bufera per aver buttato le coperte ed altri indumenti ad un clochard. Mittente: l'associazone "I sentinelli" di Milano. Che rivolgendosi al leghista scrive: "Le rivolgiamo l'augurio di non diventare mai un clochard, come quello a cui, con grande soddisfazione, lei ha buttato via le coperte".

"Si sa, 'la vita è una ruota che gira e che va'. Per questo le inviamo sin da subito (...) una coperta dello stesso modello che, sia persone un cicinin più sensibili di lei, sia la protezione civile, utilizzano per dare conforto ai migranti sulla navi della speranza e ai senzatetto".

Il gesto è costato al vicesindaco anche una multa di 100 euro. La Polizia Municipale di Trieste ha ravvisato nel comportamento di Polidori un conferimento improprio di rifiuti. La conferma della multa è venuta dallo stesso Polidori che – da quanto si è saputo – ha contattato i vertici della Polizia Municipale per verificare se, a parere della Polizia, nel suo comportamento fosse ravvisabile o meno una qualche irregolarità. Nel momento in cui è stata confermata l’irregolarità e l’emissione della multa, Polidori ha deciso di pagarla subito.