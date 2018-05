Terrorismo, sono quattro le regioni italiane "a rischio infiltrazione"

Alcune regioni italiane sono "più a rischio terrorismo" rispetto ad altre: è quel che racconta oggi il Giornale, analizzando il report "Italian Terrorism Infiltration Index 2018" reso noto dall'Istituto Demoskopika

Lombardia e Lazio sono le due regioni a maggior rischio di potenziale infiltrazione terroristica, seguono l'Emilia Romagna e il Piemonte. Si trovano nell'area definita ad "alto livello di potenziale infiltrazione terroristica" dai ricercatori.

La Lombardia con il massimo punteggio, pari a 10, si conferma, per il terzo anno consecutivo, in cima alla poco invidiabile classifica, distanziata di poco dal Lazio con 9,25 punti. Il Piemonte (4,19 punti) fa un balzo in avanti rispetto allo scorso anno e, infine, Emilia Romagna (4,10 punti) che retrocede di una posizione.

Sono sostanzialmente quattro gli indicatori ritenuti "sensibili" da Demoskopika per tracciare la mappa delle regioni piu' a rischio potenziale di infiltrazione terroristica: le intercettazioni autorizzate, gli attentati avvenuti in territorio italiano estrapolati dal Global Terrorism Database dell'università del Maryland, gli stranieri residenti in Italia provenienti dai primi cinque paesi considerati la top five del terrore dall'Institute for Economics and Peace (lep) nello studio "Global Terrorism Index 2017" e il numero dei visitatori nei musei italiani o siti culturali italiani considerati possibili obiettivi.