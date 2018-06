Vince un milione alla lotteria ma dimentica il biglietto, il titolare del negozio glielo restituisce

La fortuna lo aveva appena baciato ma sembrava sul punto di voltargli le spalle subito dopo. Ciò non è stato grazie alla generosità e l'onesta di chi gli stava intorno. Un uomo ha vinto un milione di dollari alla lotteria ma ha dimenticato il biglietto vincente sul bancone di un negozio. Il commesso lo ha trovato, ha controllato la serie fortunata e ha avvertito il titolare di quanto accaduto. L'uomo si è quindi subito attivato per rintracciare il neomilionario distratto e restituirgli il biglietto.

E' successo a Salina, Kansas, negli Stati Uniti. Kal Patel, il titolare del negozio, ha poi raccontato: "Avevo capito chi era e ho girato per il quartiere una prima volta ma non sono riuscito a trovare la sua casa. Sono tornato al market ma volevo provare di nuovo a rintracciarlo, così l'ho incontrato per strada con suo fratello e gli ho consegnato il biglietto vincente che aveva smarrito".

Il suo gesto ha suscitato il plauso di molti. "Non sono pentito di quello che ho fatto - ha aggiunto - Mi sarei sentito in colpa se avessi incassato io la somma vinta da un altro".

Qualche giorno dopo questo episodio, Kal si è visto consegnare da uno studio legale un assegno da 1.200 dollari come segno di ringraziamento da parte del vincitore.